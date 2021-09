Rutte verwacht op korte termijn doorbraak in formatie, maar wil niet speculeren

VVD-leider Rutte verwacht dat er op korte termijn een doorbraak mogelijk is in de haperende kabinetsformatie, mogelijk zelfs komende week. In de NOS-uitzending over Prinsjesdag zei hij dat de formatie lang duurt, maar ook complex is. "Maar het is belangrijk dat er zo snel mogelijk een missionair kabinet is."

Of het tot een minderheids- of meerderheidskabinet kan komen, wilde Rutte niet zeggen. "Ik ga niet speculeren over welke richting de doorbraak opgaat." Afgelopen weekend zaten VVD, D66 en CDA bij elkaar op een Hilversums landgoed, maar dat samenzijn leidde nog niet tot een doorbraak.