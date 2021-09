Tweede Kamer vindt dat er nu echt snel een nieuw kabinet moet komen

Het Kamerlid Omtzigt, die inmiddels als eenmansfractie in de Kamer zit, vindt het jammer dat er vandaag niets is gezegd over de nieuwe bestuurscultuur waar het vlak na de verkiezingen vaak over ging. Hij wil daar morgen en overmorgen, tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, op terugkomen. Hij vindt het terecht dat er in de Troonrede aandacht was voor de slachtoffers van de aardbevingen in Groningen en de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Maar hij vindt dat er zo langzamerhand werk moet worden gemaakt van de afhandeling.

Denk-leider Azarkan denkt er net zo over. Hij noemt ook "kwetsbare jongeren", die op een GGZ-wachtlijst voor psychische hulp staan. Er moet snel een nieuw kabinet komen, vindt ook hij, "dat als de wiedeweerga aan de slag gaat".

Thierry Baudet van Forum voor Democratie vindt het heel vreemd dat er niks is gezegd over "de uitsluiting van mensen vanaf het komend weekend". Het gaat dan om mensen die niet gevaccineerd zijn tegen corona en die met een coronapas moeten aantonen dat ze negatief getest zijn. "Het is discriminatie, ongelijkheid. Verschrikkelijk", zei hij na het bijwonen van de Troonrede.