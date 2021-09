Man die kettingen van nekken trok rond Utrecht krijgt vijf jaar cel

Een 26-jarige man is door de rechtbank Noord-Holland veroordeeld tot vijf jaar cel voor dertien straatroven, een mishandeling en de diefstal van een aantal computers. Bij de berovingen op straat trok hij onder meer kettingen van de nek van oudere vrouwen.

Tussen april en juli dit jaar maakte hij meerdere slachtoffers in de omgeving van Utrecht en in Het Gooi. Hij benaderde zijn slachtoffers overdag op straat en trok plotseling het sieraad van de nek of pols. Een aantal slachtoffers viel daardoor en moest worden behandeld door een arts.

De man werd aangehouden nadat de politie bewakingsbeelden van een van de diefstallen had verspreid. Daarin was te zien hoe hij een vrouw beroofde in De Bilt. De verdachte was ook actief in onder meer Leusden, Bunschoten, Driebergen en Aalsmeer.

Angstig op straat

Volgens de rechter hadden de berovingen grote gevolgen voor de slachtoffers. Een deel van hen is sindsdien angstig om de straat op te gaan. Daarom is een jarenlange gevangenisstraf op z'n plaats, vindt de rechter. Die nam bij de strafbepaling ook mee dat de verdachte geen enkele verantwoordelijkheid nam voor zijn acties.

De 26-jarige moet naast de celstraf ook een schadevergoeding betalen aan acht slachtoffers. In totaal gaat het om bijna 15.000 euro.

De straf valt iets lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, meldt NH Nieuws. Het OM wilde dat hij zes jaar de cel in ging. Volgens de rechter is er voor zes aanklachten, waaronder enkele straatroven, onvoldoende bewijs.