Hoogbejaarde Belg slaat zijn vrouw (87) dood met hamer

Een 87-jarige Belg heeft zijn eveneens 87-jarige vrouw gedood door met een hamer op haar hoofd te slaan.

Een broer van de man ontdekte wat er gebeurd was toen hij bij hun villa in het West-Vlaamse Oostrozebeke boodschappen kwam brengen. De vrouw leefde nog, maar was zwaargewond. De broer waarschuwde de hulpdiensten maar die konden haar niet meer redden, schrijft de VRT.

De man en de vrouw, voormalige antiquairs, leidden een teruggetrokken bestaan en waren bang voor een overval. "Meestal zaten ze in de achterkeuken, de woonkamer bleef onaangeroerd", schrijft Het Laatste Nieuws. Het echtpaar zou geregeld ruzie hebben gehad.

De man van 87 is gearresteerd en meegenomen voor verhoor.