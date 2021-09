Demissionair kabinet en complexe formatie leiden tot 'lichte' Prinsjesdag

De Prinsjesdagstukken zijn de afgelopen maanden opgesteld door de huidige coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Die vier partijen onderschrijven de begroting dus ook. Maar de zich voortslepende formatie met de niet optimale onderlinge verhoudingen maken het document toch al direct minder waard.

Zo diende ChristenUnie (vooral in naam nog coalitiepartner) vorige week samen met de SP een voorstel in om de zorgsalarissen structureel te verhogen (en de winstbelasting moet dan ook omhoog om het te financieren). De ChristenUnie redeneert dat ze daarin vrij zijn, omdat over salarissen voor zorgmedewerkers niks is opgenomen in de begroting.

Afgewezen blok

Het idee was dat VVD-fractievoorzitter Hermans deze week, ook namens formatiepartners D66 en CDA, nog met andere middenpartijen zou overleggen over mogelijke aanpassingen in de begroting.

"De begroting is minder inhoudelijk dan wanneer er een missionair kabinet had gezeten", zei demissionair premier Rutte daarover na het afgelopen formatieweekend. "En je wilt kijken hoe in 2022 zoveel mogelijk de dingen kunnen gebeuren die nodig zijn."

Maar de middenpartijen GroenLinks en PvdA - die als blok zijn afgewezen in de formatie - zitten er niet op te wachten om te onderhandelen met de nog formerende partijen over de begroting. Als er onderhandeld wordt, dan moet dat over een kabinet gaan (met PvdA en GroenLinks erin).

Bovendien schatten de twee partijen in dat ze wat betreft het aanpassen van de begroting meer resultaat kunnen binnenhalen bij de Politieke Beschouwingen, het grote debat over de Miljoenennota. Zeker nu de ChristenUnie zich vrij genoeg voelt om naast de afspraken extra geld uit te geven.

IJskast

In het formatieweekend op locatie werden overigens geen noemenswaardige stappen gezet in de richting van een nieuw kabinet. Het ging vooral over de gebeurtenissen in de politieke arena van de week ervoor en de gevolgen voor de verhoudingen, de inhoud is nauwelijks aan bod gekomen.

En dus blijven de grote vraagstukken voorlopig nog even in de ijskast.

Zo zag Prinsjesdag er in 2020 uit: