Ipsos: vertrouwen van Nederlanders in de politiek gekelderd

Het vertrouwen van Nederlanders in de politiek is het afgelopen jaar flink gedaald. Een meerderheid van zes op de tien Nederlanders heeft weinig of heel weinig vertrouwen in de landelijke politiek. Dat is een veel grotere groep dan vorig jaar, toen het ging om vier op de tien. Dat blijkt uit een enquête van Ipsos die in aanloop naar Prinsjesdag is uitgevoerd in opdracht van de NOS.

Ook het vertrouwen in het kabinet zelf en in demissionair premier Rutte heeft een knauw gekregen. Vorig jaar nam het vertrouwen na de ingrijpende maatregelen in de coronacrisis nog toe, inmiddels is daar weinig meer van over. Ruim zes op de tien ondervraagden hebben geen vertrouwen meer in het demissionaire kabinet. Dat krijgt met een 4,9 een onvoldoende, waar het kabinet in maart bij de Tweede Kamerverkiezingen nog een voldoende kreeg, een 6,0. Ook in Rutte is het vertrouwen gedaald.