Podcast De Dag: de strijd om zwevend Duitsland

Het is de week van de waarheid in Duitsland, want komende zondag zijn de parlementsverkiezingen en die bepalen ook wie Angela Merkel gaat opvolgen als bondskanselier. Met veertig procent zwevende kiezers in Duitsland ligt de race nog altijd helemaal open.

Er zijn drie grote kanshebbers: de huidige deelstaatpremier van Noordrijn-Westfalen Armin Laschet (60) van de CDU/CSU, minister van Financiën Olaf Scholz (63) van de SPD en partijvoorzitter van de Groenen, Annalena Baerbock (40). Gisteravond was hun derde en laatste gezamenlijke verkiezingsdebat.

In podcast De Dag Duitsland-correspondent Wouter Zwart over deze drie kanshebbers en de opmerkelijke schommelingen in hun campagnes.

