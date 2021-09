Wekdienst 20/9: Grote rechtszaak milieufraude van start • Canada naar de stembus

En dan nog even dit:

De Netflix-serie The Crown heeft elf Emmy's gewonnen bij de prijsuitreiking in Los Angeles. Actrices Olivia Colman en Gillian Anderson wonnen de belangrijkste tv-prijs voor hun rollen als koningin Elizabeth en Margaret Thatcher. Ook de acteurs die prins Phillip en zijn zoon Charles speelden vielen in de prijzen.

The Crown won bovendien de prijs voor Beste Dramaserie, een primeur voor Netflix. The Queen's Gambit, een andere titel van de streamingdienst, won in de categorie Beste Miniserie.