Lava bereikt eerste huizen op La Palma, duizenden geëvacueerd

Op het Canarische eiland La Palma heeft lava van een vulkaanuitbarsting de eerste huizen op zijn pad bereikt. In de buurt van de plaatsjes Alcalá en El Paraíso zouden zeker acht gebouwen zijn verwoest. Er wordt rekening mee gehouden dat ook de dorpskernen zelf niet veilig zijn.

De vulkaan barste gistermiddag uit, voor het eerst in 50 jaar. Uit zeker vijf scheuren in de aarde vloeit lava in een tientallen meters wijde stroom de hellingen af. Ook worden lava, puin en rook tientallen meters de lucht in gespoten.

De lokale autoriteiten maakten gisteravond bekend dat er zo'n 5000 mensen uit het gebied zijn geëvacueerd, onder wie circa 500 toeristen. De meeste evacuees hebben plek gevonden bij familie of vrienden, voor de anderen is opvang geregeld in een kazerne.

Nederlanders veilig

De autoriteiten raden eilandenbewoners aan niet naar buiten te gaan als dat niet nodig is. De uitgestoten as kan luchtwegklachten of huidirritatie veroorzaken. Ook wordt expliciet opgeroepen niet te gaan kijken bij de lavastromen: de evacuaties verliepen soms moeilijk doordat de wegen volliepen met ramptoeristen.

Reisorganisatie TUI laat weten dat er via hen circa 200 Nederlanders op het eiland vakantie vieren. Zij zouden niet in gevaar zijn. Het luchtverkeer met het eiland is ook nog niet verstoord door de uitbarsting.

Wekenlang onrustig

De vulkaan kwam zondagmiddag tot leven na een aardbeving met een kracht van 3,8. Seismologen hadden al rekening gehouden met een uitbarsting omdat de grond er al weken trilt.

Hoelang de vulkaan actief blijft is niet te voorspellen. Toen de vulkaan in 1971 tot uitbarsting kwam, duurde het drie weken voordat de rust weer terugkeerde.