Zes arrestaties na onrustige nacht in Katwijk, agenten bekogeld met flesjes en stenen

In het centrum van Katwijk (ZH) heeft de politie vannacht zes mensen opgepakt na ongeregeldheden. Zo'n 100 à 200 jongeren veroorzaakten volgens de politie na middernacht tumult toen de horeca vanwege de coronaregels om 00.00 uur moest sluiten.

Volgens een politiewoordvoerder werd de sfeer grimmig toen de jongeren niet van plan waren naar huis te gaan, ondanks meerdere oproepen daartoe. Ze blokkeerden volgens de politie enkele wegen in het centrum en gooiden voorwerpen naar agenten, zoals stenen, bierflesjes en bierblikken. Een agent werd geraakt, maar diegene is wel weer aan het werk.

Na ongeveer anderhalf uur was de rust in de plaats weer terug. Zeker een van de arrestanten is gebeten door een politiehond. Ook is een van de aangehouden jongeren minderjarig.