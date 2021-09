Actiegroep Police for Freedom demonstreert in Amsterdam

In Amsterdam houdt de actiegroep Police for Freedom een protestmars. Volgens de groep is het "tijd om op te staan voor de grondrechten van onze kinderen" en wordt er daarom betoogd.

De demonstranten lopen een tocht van het Westerpark door een deel van de stad en keren daarna terug in het park. Veel betogers hebben vlaggen bij zich en ook zijn er demonstranten met borden, waarop teksten staan als 'een injectie is niet sexy'.

Volgens een verslaggever ter plaatse waren er aan het begin van het protest op het veld zo'n duizend mensen en zijn er gedurende de tocht meer mensen aangesloten.

De actiegroep heeft de afgelopen maanden vaker gedemonstreerd, onder meer in Apeldoorn. Dat protest verliep rustig. Een betoging van Police for Freedom in Barneveld op 8 mei liep uit de hand.