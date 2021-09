Weekend in Goois bos moet VVD, CDA en D66 uitweg bieden uit diepe formatie-impasse

Informateur Remkes heeft met zijn heisessie precies 24 uur uitgetrokken om de kabinetsformatie uit het slop te trekken, ver weg van de turbulente Haagse praktijk van afgelopen week hoopt hij een half jaar na de start van de formatie op een doorbraak.

Vandaag om 12.00 uur komen VVD-leider Rutte, D66-leider Kaag, CDA-leider Hoekstra en hun secondanten aan op landgoed De Zwaluwenberg, net onder Hilversum, om te praten over een minderheidskabinet. In de rondgestuurde uitnodiging staat het einde van de bijeenkomst gepland op zondag om circa 12.00 uur.

Voor de journalisten is bij aankomst een speciaal persvak gemaakt. De vragen zijn nu al te voorspellen: is na de gebeurtenissen van deze week nog wel enig vertrouwen om in een villa te praten over een minderheidskabinet? Kunnen de hoofdrolspelers nog wel door één deur?

Verloop

Het onderlinge vertrouwen bleek de afgelopen maanden bij formatiegesprekken al zeer broos. Hoe slecht de politiek hoofrolspelers in Den Haag elkaar op de hoogte houden van belangrijke besluiten bleek afgelopen week toen het CDA totaal verrast werd door het aftreden van D66-minister Kaag van Buitenlandse Zaken. Een dag later volgde CDA-minister Bijleveld van Defensie.

"Dit zegt veel over hoe de politiek ervoor staat," zegt NOS-verslaggever Ron Fresen. "We kijken naar een kabinet in ontbinding en partijen die niet goed met elkaar communiceren en zich niet aan onderlinge afspraken houden."