Armoede in Duitsland: 'Loonsverhoging voor 10 miljoen mensen' en andere plannen

Het gaat over kinderarmoede, werkende armen, armoede onder alleenstaande ouders, onder gepensioneerden. In de Duitse verkiezingcampagnes is het thema armoede meer aanwezig dan ooit. Het is ook een groot probleem bij de oosterburen: één op de zes mensen in Duitsland leeft onder de armoedegrens. Ben je eenmaal arm, dan is het in Duitsland moeilijker dan in andere Europese landen daaraan te ontsnappen. En de kloof tussen arm en rijk neemt alleen maar toe.

"Het zijn twee werelden die volstrekt langs elkaar leven", zegt vrijwilligster Veronika Hempe. Ze werkt bij de Kiezladen in het Berlijnse Prenzlauerberg: een plek waar mensen gratis kleding, juridisch advies en - op vrijdag - voedsel kunnen halen. Prenzlauerberg is van de meest felbegeerde stukjes Berlijn. Mooie statige panden, met bijpassende huren. Overal koffiebarretjes, restaurants, yogastudio's. De wijk is volledig gegentrificeerd.

Misschien niet de meest voor de hand liggende plek voor een voedselbank, maar schijn bedriegt, zegt Hempe. "Vroeger, net na de val van de muur, was Prenzlauerberg helemaal niet zo'n rijke buurt. Sommige van de mensen die hier toen zijn komen wonen, zijn er nog steeds. Als ze nog niet gedwongen zijn om te verhuizen, want de huren stijgen razendsnel."

Meer armoede

Hoge huren, stijgende prijzen voor eten en benzine: vooral in de grote steden groeit het aantal mensen dat niet meer zonder hulp rondkomt. Zoals ook de bezoekers van deze Kiezladen. "Ik heb een pensioen van 580 euro per maand, dat wordt aangevuld tot bijstandsniveau", vertelt een oudere dame die al haar hele leven in Prenzlauerberg woont, verschillende baantjes had, maar niet genoeg overhoudt voor de dagelijkse boodschappen. De kloof tussen haarzelf en de buren voelt ze elke dag: "Als je hoort wat de mensen hier verdienen, dat is niet te geloven. Waarom zo veel?"