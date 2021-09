Theo Bovens reageert op commotie na benoeming tot waarnemend burgemeester Enschede

Theo Bovens (CDA) heeft gereageerd op commotie die is ontstaan na zijn benoeming als waarnemend burgemeester van Enschede. Volgens hem gaat het niet over zijn persoon, maar alleen over de gevolgde procedure.

"Ik heb uitdrukkelijk het signaal gekregen van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat het niet over mijn kwaliteiten gaat. Dat is voor mij voldoende", zegt hij tegen 1Limburg.

Gisteren meldde NRC dat de benoeming van Bovens heeft geleid tot een conflict tussen demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en de commissaris van de koning in Overijssel, Andries Heidema. Volgens het ministerie was er geen sprake van een conflict, maar is de minister niet tijdig genoeg ingelicht. Dat is zeker gebruikelijk als de benoeming van een bewindspersoon bestuurlijk gevoelig zou kunnen liggen.

Bovendien kreeg de minister een appje, en is het niet telefonisch besproken. Ollongren en Heidema zeiden daar nog over in gesprek te gaan.

Integriteitskwesties

De tijdelijke benoeming van Bovens zou mogelijk gevoelig liggen door recente politieke gebeurtenissen in Limburg. Bovens was daar tot begin april dit jaar gouverneur. Hij stapte op na aanhoudende integriteitskwesties, in navolging van de rest van het college van Gedeputeerde Staten.

Oud-gedeputeerde Herman Vrehen (CDA) werd ervan beschuldigd provinciaal subsidiegeld te hebben doorgesluisd naar zijn eigen werkmaatschappijen. Bovens en de rest van het college ontkenden daarvan op de hoogte te zijn geweest, maar stapten toch op.

Er lopen meerdere onderzoeken naar de kwestie, onder meer in opdracht van de provincie en de lokale tak van het CDA.

1 oktober

Huidig burgemeester Onno van Veldhuizen (D66) neemt op 1 oktober afscheid van Enschede. Hij gaat aan de slag bij de Raad van State. Bovens is op zoek naar een woning in de gemeente. "Heen en weer pendelen is geen optie."

Enschede zoekt nog een nieuwe burgemeester, die in februari 2022 moet beginnen. Zestien mensen hebben gesolliciteerd op de functie.