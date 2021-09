Man (42) aangehouden voor aanranding van meisjes in Hoorn

Een 42-jarige man uit Hoorn is vorige week aangehouden voor de aanranding van minderjarige meisjes. De man werd op heterdaad betrapt, heeft de politie vandaag bekendgemaakt.

In het centrum van de stad zijn begin september zeker vier jonge meisjes onzedelijk betast volgens de politie. Zij deden aangifte. De aanrandingen gebeurden steeds aan het einde van de middag, in verschillende winkelstraten in Hoorn.

De man werd op 8 september aangehouden. Die dag betastte hij een jong meisje. Ze slaakte een gil, waar haar vader - een Amsterdamse agent - op afkwam. De vader kon de verdachte vlak daarna aanhouden op basis van de omschrijving die zijn dochter gaf. Hij droeg de man over aan zijn collega's in Hoorn.

De verdachte zit nog vast.