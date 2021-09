Wat het opstappen van minister Kaag betekent voor de formatie

Toen dit begin april speelde zette Kaag de boel verder op scherp door te zeggen dat ze zelf niet zou doorgaan met een motie van afkeuring aan haar broek. "Maar ik ben een ander persoon." Dat Rutte wel aanbleef als minister-president stond haaks op haar ideaal van "nieuw leiderschap", maakte ze duidelijk.

In haar H.J. Schoo-lezing van begin deze maand deed Kaag er nog een schepje bovenop. Zonder hem expliciet te noemen uitte ze forse kritiek op Rutte. "Leiderschap is voor mij het tegenovergestelde van regelen en ritselen zonder visie", zei ze. En over zichzelf: "Soms heb ik het gevoel dat ik me op een ander spoor begeef dan mijn tegenstrevers en collega's in de politiek."

Nieuwe poging

De nieuwe informateur Remkes gaat komend weekend een poging doen om schot in de zaak te brengen. Hij neemt de partijleiders Rutte (VVD), Kaag (D66) en Hoekstra (CDA) mee naar landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum, waar ze in alle rust nader tot elkaar kunnen komen. Het zou niet de eerste keer zijn dat een verblijf buiten Den Haag een formatie vooruit helpt.

D66-leider Kaag lijkt er in geval zin in te hebben. "Ik ga leuk door als fractievoorzitter en hopelijk een nieuw kabinet maken. We gaan formeren. Nog meer tijd", zei ze gisteravond pal na haar aftreden als minister.