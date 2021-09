Nieuw museum over Suriname in Amsterdam: 'Een langgekoesterde droom'

De eerste ontwerpen liggen inmiddels op de tekentafel. Het doel is om jaarlijks zo'n 50.000 bezoekers te trekken. De kosten worden op 3 miljoen euro geschat. "Dan hebben we het over het ideale plaatje. Met een lift in het gebouw, kelders die uitgegraven moeten worden, een uitbouw in de tuin. Dat gaat voor 2023 niet lukken, maar dat is wel ons einddoel", zegt Gerards.

In het beoogde openingsjaar 2023 is het 150 jaar geleden dat de slavernij in de Nederlandse koloniën werd afgeschaft.