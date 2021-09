Arrestatie na steekincident in Almelo, man op balkon met kruisboog

Op de M.Th. Steynstraat in Almelo is vanochtend een steekincident geweest. De politie heeft daarna schoten gelost. Er is een persoon aangehouden.

Onbekend is of er gewonden zijn gevallen. Ook de aanleiding voor het steekincident is onduidelijk.

Volgens RTV Oost is op beelden te zien dat een man met een kruisboog op het balkon van een woning stond. Ook waren meerdere zwaarbewapende agenten met kogelwerende vesten aanwezig. Inmiddels is de situatie onder controle, meldt de politie.

De straat is nog afgezet. Buurtbewoners zijn opgeroepen binnen te blijven.