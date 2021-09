Wekdienst 17/9: Rutte bezoekt Johnson • Russen gaan naar de stembus

Goedemorgen! Vandaag brengt demissionair premier Mark Rutte een bezoek aan de Britse premier Boris Johnson en Rusland gaat naar de stembus voor de parlementsverkiezingen.

Het is vrij rustig met eerst regionaal mogelijk mist. Vanmiddag is er een mix van zon, wolken en zeer lokaal een bui bij 19 tot 21 graden. De wind houdt het rustig. In het weekend verandert er weinig, het blijft bijna overal droog en vooral in de middag komt de zon tevoorschijn.