Ministerraad zonder, maar formatieweekend mét Kaag

Defensieminister Bijleveld zit wel in de Rolzaal, zij maakte een "andere persoonlijke afweging". Het kabinet staat nog steeds voor de opgave om de in Afghanistan achtergebleven tolken en andere mensen die in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, in veiligheid te brengen. Bijleveld wil daar mee door, zegt zij.

Na de ministerraad gaat Rutte waarschijnlijk in zijn eentje naar de Britse premier Boris Johnson op Downing Street 10. Hij zou samen met Kaag gaan om onder andere over de actuele ontwikkeling in Afghanistan te praten.

Met overnachting

Kaag zou op 22 en 23 september ook nog als minister naar New York gaan voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Nu heeft zij de tijd om als partijleider en fractievoorzitter bij de Algemene Politieke Beschouwing te zijn. Dat is het Kamerdebat over de Prinsjesdagstukken.

Komend weekend heeft Kaag op uitnodiging van informateur Remkes een "informele bijeenkomst" met VVD-leider Rutte en CDA-leider Hoekstra op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. Het is een verblijf met overnachting dat de besprekingen weer op gang moet brengen.

Kaag heeft daar nu haar handen vrij voor en had er gisteravond al zin in. "Ik ga leuk door als fractievoorzitter en hopelijk een nieuw kabinet maken."