Treinverkeer landelijk plat, NS verwacht vanaf 19.00 uur weer op te starten

De telefoniestoring die het treinverkeer in heel Nederland aan het eind van de middag platlegde, is verholpen, zeggen ProRail en NS. Er was geen communicatie mogelijk tussen de verkeersleiding van ProRail en de machinisten in de treinen. Het treinverkeer werd daarom uit veiligheidsoverwegingen stilgelegd om ongelukken te voorkomen.

NS zegt dat het opstarten van het treinverkeer de hele avond nog tot problemen kan leiden, omdat de treinen nu niet staan waar ze zouden moeten staan. De vervoerder zegt dat er zeker tot 19.00 uur geen treinen rijden.

Stilstand

Een woordvoerder van NS zegt dat de treinen gecontroleerd tot stilstand zijn gebracht op het eerstvolgende station. Ook treinen van andere vervoerders zoals Breng of Arriva hadden te maken met de storing.

Eind mei had ProRail ook te maken met problemen in het telefoonsysteem. De problemen werden toen veroorzaakt door een storing in het GSM-R-netwerk.