Celstraf voor nepvoetbalscout (63) die kinderporno maakte en verspreidde

Een 63-jarige man uit Eindhoven moet 1,5 jaar de cel in voor het verspreiden van kinderporno en het benaderen van minderjarige jongens. Hij deed zich daarbij voor als voetbalscout. Als hij nog eens in de fout gaat, komt daar 1,5 jaar gevangenisstraf bij.

De rechtbank van Den Bosch legde hem daarnaast een contactverbod op met de slachtoffers en hij moet zijn psychische behandeling voortzetten. Ook moet hij een aantal slachtoffers een schadevergoeding van 2500 euro betalen.

In totaal benaderde de man tussen gedurende zes jaar 160 jongens, van wie de meeste tussen de 11 en 13 jaar oud. Hij vroeg ze seksuele handelingen te verrichten voor de webcam. De man zou de beelden nodig hebben om te kunnen beoordelen of ze geschikt waren om profvoetballer te worden. Ook deed hij zich online voor als jong meisje. Na zijn aanhouding vond de politie honderden filmpjes en duizenden foto's.

Spijt

De straf valt lager uit dan de eis van vier jaar cel van het Openbaar Ministerie. De rechter nam in de strafbepaling mee dat de man nooit eerder in aanraking is gekomen met politie en justitie. Ook heeft hij meegewerkt aan alle onderzoeken en spijt betuigd voor zijn acties.

De zaak kwam in de zomer van 2019 aan het licht na meerdere meldingen van onder meer PSV en amateurclubs in de regio. Daarop startte de politie een onderzoek.

De man werkte als leraar. Zeker een van de slachtoffers was een leerling op de school, schrijft Omroep Brabant.