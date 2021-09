Máxima heeft kleine breuk in rechterhand

Koningin Máxima heeft afgelopen zomer een ongelukje gehad en ze heeft daarbij een kleine breuk in haar rechterhand opgelopen. Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst na vragen van de NOS.

Bij de opening van de nationale supercomputer Snellius in Amsterdam werd de koningin gespot met een gespalkte hand.

De RVD zegt niet hoe de koningin de breuk heeft opgelopen, alleen dat het "om een ongelukje ging". Een woordvoerder zegt wel dat de koningin na het ongeluk aanhoudende klachten had en dat daarna de breuk is geconstateerd.

Ze draagt nu een spalk om haar hand. Volgens een woordvoerder van de RVD is dat nu om rust te houden. Hoe lang ze die spalk moet dragen, is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoeveel last ze van de breuk heeft.