Theo Bovens (CDA) benoemd tot waarnemend burgemeester Enschede

Theo Bovens (CDA) volgt tijdelijk Onno van Veldhuizen (D66) op als burgemeester van Enschede. Bovens was hiervoor tien jaar commissaris van de koning in Limburg en negen jaar wethouder in Maastricht. Een halfjaar geleden stapte hij op als gouverneur in Limburg vanwege aanhoudende integriteitskwesties.

"Als Limburger heeft hij feeling met Twente", schrijft de provincie Overijssel. "Hij was namens de grensprovincies verantwoordelijk voor de contacten met Noordrijn-Westfalen en andere Duitse partners. Mede vanuit die rol kent hij Enschede en de Duitse buren goed."

Ook commissaris van de koning Andries Heidema van Overijssel staat achter de benoeming, schrijft RTV Oost. "Ik denk dat Theo Bovens met al zijn ervaring en bestuurlijke deskundigheid de komende maanden van betekenis kan zijn voor het bestuur van de gemeente Enschede. Ik ben blij dat hij direct aan de slag kan en fulltime beschikbaar is."

Integriteitskwesties

Tot april dit jaar was Bovens gouverneur in Limburg. Toen stapte hij in navolging van de rest van het college van Gedeputeerde Staten van Limburg op na aanhoudende integriteitskwesties. Oud-gedeputeerde Herman Vrehen (CDA) werd ervan beschuldigd met provinciaal subsidiegeld opdrachten te hebben doorgesluisd naar zijn eigen werkmaatschappijen.

Hoewel Bovens ontkende dat hij in een vroeg stadium op de hoogte was van de situatie, diende de PVV een motie van wantrouwen in. Voordat het tot een stemming kwam, stapte de gouverneur op.

Er lopen meerdere onderzoeken naar de kwestie, onder meer in opdracht van de provincie en de Limburgse tak van het CDA.

Zestien kandidaten

Bovens begint op zaterdag 2 oktober. Van Veldhuizen neemt de dag ervoor na zes jaar afscheid als burgemeester van Enschede. Hij gaat aan de slag bij de Raad van State.

Enschede zoekt nog een nieuwe burgemeester, die in februari 2022 moet beginnen. Zestien mensen hebben gesolliciteerd op de functie.