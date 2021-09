Achterblijver Kabul: 'Ik weet niet of het ze gaat lukken ons weg te krijgen'

Ook een andere Afghaanse man heeft nog contact met Buitenlandse Zaken. Hij heeft berichten gekregen dat ze hem niet vergeten zijn en dat er hard wordt gewerkt om hem en zijn gezin uit Afghanistan weg te krijgen, zegt hij. "Maar iedere dag dat we hier blijven is gevaarlijk. Ik weet niet wat er gaat gebeuren en of het ze gaat lukken ons weg te krijgen."

De man komt uit Uruzgan, waar zijn vader voor de Nederlanders werkte. Zelf werkte hij daar in de jaren na de missie voor veel internationale hulporganisaties, waaronder het Nederlandse Cordaid. Ook heeft hij Nederland geholpen om tolken uit Uruzgan naar Nederland te krijgen.

Hij werd op aanbeveling van een veteraan op de evacuatielijst gezet en heeft tot twee keer toe met zijn vrouw en vier jonge dochters aan de poort van het vliegveld gestaan, maar kwam niet binnen.

Noodpaspoorten

Het gezin leeft sindsdien in angst. "Gisteren werden we gewaarschuwd dat de Taliban huiszoekingen deden in onze wijk. Toen zijn we midden in de nacht halsoverkop naar een hotel gevlucht." Inmiddels zijn ze weer thuis, maar ze kunnen geen kant op.

"De kinderen kunnen niet naar buiten, ze zitten de hele dag in een kamer, zijn bang en vervelen zich." Zelf blijft hij ook voornamelijk binnen, maar om de drie à vier dagen gaat hij 's avonds naar buiten om voedsel in te slaan.

Ook hij heeft overwogen om over land naar Pakistan te vluchten, maar dat is te gevaarlijk. Hij hoopt nu dat Nederland noodpaspoorten kan verstrekken, zodat ze daarmee via de luchthaven weg kunnen komen.

In de Tweede Kamer wordt op dit moment gedebatteerd over het verloop van de evacuatie uit Afghanistan. De Tweede Kamer is kritisch op het evacuatiebeleid en wil weten hoe het met achterblijvers gaat en waarom ze niet op tijd zijn geëvacueerd.