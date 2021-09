Tata Steel belooft verandering: 'Binnen 8 jaar ziet het er hier heel anders uit'

Tata Steel Nederland wil sneller overstappen op staal produceren met groene waterstof. Eerder werd het opslaan en afvangen van CO2 nog gezien als tussenstap om de klimaatdoelen van 2030 te halen, maar daar ziet het staalbedrijf nu definitief vanaf.

Groot nadeel van het afvangen van CO2 is de overlast voor de omgeving die dan langer aanhoudt. "Deze route is niet alleen goed voor het klimaat door CO2-reductie, maar heeft ook de meeste voordelen voor de omgeving", schrijft Tata Steel. Eerder deze maand werden na een kritisch RIVM-rapport vraagtekens gezet bij de toekomst van de staalindustrie in de IJmond.

Uit een tussenrapport van adviesbureau Roland Berger blijkt dat de 'waterstofroute' technisch haalbaar is. Het concern zegt dat de steun van de landelijke en regionale overheid om groene staalproductie te realiseren onontbeerlijk is. Daarbij gaat het om subsidies, het aanleggen van infrastructuur voor transport van waterstof en het afgeven van de benodigde vergunningen.

Voorlopig is er bij lange na niet genoeg groene waterstof. Tata Steel zal eerst aardgas gebruiken, wat binnen dezelfde zogenoemde DRI-technologie in combinatie met elektrische ovens kan.

Minder schoorstenen

"We gaan in IJmuiden nieuwe, innovatieve technieken toepassen om op een andere manier staal te maken", zegt bestuursvoorzitter Hans van den Berg. "Binnen acht jaar ziet het er hier heel anders uit. Minder schoorstenen en andere installaties."

De komende periode wil Tata Steel gebruiken om de DRI-technologie verder te onderzoeken. "Dat gaat dan om elementen als: economische evaluatie, werkgelegenheid, impact op overige emissies, zoals stikstof, geur, stof en geluid", schrijft het staalbedrijf.