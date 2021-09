Opnieuw bacterie gevonden in drinkwater Noordoost-Twente

Vitens biedt geen schadevergoeding aan voor inwoners die drinkwater in de winkel kopen. Het bedrijf zegt dat gekookt water uit de kraan veilig is en dat water kopen een keuze is. De stroomkosten voor huishoudens bedragen volgens het waterbedrijf naar verwachting zo'n 2,5 eurocent per dag. Pas als de extra kosten boven de 40 euro per dag uitkomen, is het mogelijk een schadevergoeding aan te vragen.