Chinese ambassadeur niet welkom in Brits Lagerhuis vanwege sancties

De Chinese ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk heeft te horen gekregen dat hij niet welkom is in het Britse Lagerhuis zolang China geen einde maakt aan de sancties tegen een aantal Lager- en Hogerhuisleden. Peking legde de strafmaatregelen op aan de Britse parlementariërs omdat ze kritiek hebben geuit op de mensenrechtensituatie in China.

Ambassadeur Zheng Zeguang zou vandaag aanwezig zijn bij een receptie in het parlementsgebouw. Na protest van Lagerhuisleden tegen wie sancties zijn getroffen, besloot Lagerhuisvoorzitter Lindsay Hoyle dat het met het oog op de sancties inderdaad niet gepast is om hem te ontvangen. Hogerhuisvoorzitter John McFall deelde die opvatting.

De Chinese ambassade spreekt van een "verachtelijk en laf" besluit, dat bovendien schadelijk is voor de relatie tussen de landen.

D66-Kamerlid Sjoerdsma

Peking legde de sancties in maart op aan zeven Britse parlementariërs die zich onder meer kritisch hadden uitgelaten over de Chinese omgang met de Oeigoeren in de noordwestelijke provincie Xinjiang. De Britse regering had kort daarvoor, net als onder meer de EU en de VS, sancties getroffen tegen Chinese functionarissen vanwege de behandeling van de Oeigoeren.

Niet alleen de Britse politici zijn in die periode door China op de sanctielijst geplaatst. Het land legde ook strafmaatregelen op aan academici, Europarlementariërs en D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma.