Politie en OM steunen onderzoek naar eigen handelen in zaak-Arnhemse Villamoord

De politie Oost-Nederland en het Openbaar Ministerie (OM) steunen het herzieningsverzoek in de zaak over de Arnhemse Villamoord uit 1998. Aanleiding voor het verzoek is de nieuwe informatie die over de zaak naar boven is gekomen in het tweede seizoen van documentaireserie De Villamoord van KRO-NCRV.

De politie zegt geschrokken te zijn van de recente uitzendingen en noemt het herzieningsverzoek is daarom "de enige juiste manier om hier goed onderzoek naar te laten doen."

Valsheid in geschrifte

De zaak draait om de roofmoord op een 63-jarige bewoonster van een Arnhemse villa, waarvoor uiteindelijk acht mannen werden veroordeeld. In de nieuwe afleveringen komt naar voren dat er in het proces-verbaal sprake destijds zou zijn geweest van valsheid in geschrifte door de politie. Die aantijging komt bovenop de informatie uit het eerste seizoen, waaruit zou blijken dat er een valse bekentenis ten grondslag lag aan andere veroordelingen in de zaak.

De advocaat die de veroordeelden in de zaak bijstaat, Paul Acda, diende in augustus een herzieningsverzoek in bij de Hoge Raad. De hoogste rechtsprekende instantie moet dan beoordelen of de politie en het OM destijds juist hebben gehandeld en of dat mogelijk gevolgen heeft voor de veroordelingen.