Zestien besmette embryo's geplaatst bij ivf-behandelingen VUmc

Maria* is een van de gedupeerde vrouwen. Ze hoorde een aantal dagen na de terugplaatsing dat er mogelijk iets fout is gegaan en maakt zich veel zorgen over de ontwikkeling van haar ongeboren kind.

"Ik werd daags na de terugplaatsing gebeld door iemand van het VUmc," zegt ze tegen NH Nieuws. "De angstige toon in het belletje verraadde meteen: hier is iets misgegaan. Wat de gevolgen kunnen zijn voor mij of mijn kind, dat weten ze nog niet." Ze kreeg het advies om zich te melden bij de spoedeisende hulp als ze last krijgt van buikklachten of koorts.

Voor gezonde mensen is de bacterie niet gevaarlijk, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. Ook zijn er nog geen aanwijzingen dat de bacterie invloed heeft op de ontwikkeling van de embryo. Volgens het ziekenhuis wordt de gezondheid van de vrouwen en het verloop van de zwangerschap nauwlettend gevolgd.

Onderzoek

De besmetting kwam dit weekend aan het licht bij de dagelijkse controle van de kweekschaaltjes met embryo's. Daarin werd de bacterie gevonden.

Alle betrokken wensouders zijn over de besmetting gebeld. Een woordvoerder van Freya, een landelijke vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, zegt dat de impact groot is. "Als je een kinderwens hebt en je wil die vervullen met hulp van artsen, dan is dat heel intiem. Je geeft je kinderwens uit handen. Dan is dit een boodschap die heel rauw op je dak valt." De gedupeerden kunnen aankloppen voor hulp. "Medisch kunnen we niets betekenen. Maar we kunnen wel een luisterend oor bieden."

Het ziekenhuis doet onderzoek naar de bacterie en de mogelijke gevolgen voor de embryo's. Ook wordt in kaart gebracht hoe de besmettingen hebben kunnen gebeuren. Volgens een woordvoerder is het de eerste keer dat er embryo's in het ziekenhuis besmet zijn geraakt met een bacterie.