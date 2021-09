Bosbranden Zuid-Spanje onder controle dankzij urenlange regenval

De bosbranden in natuurgebied Sierra Bermeja in het zuiden van Spanje zijn onder controle gebracht, doordat het is gaan regenen. In een strook van zo'n 85 kilometer woedde sinds woensdag een enorme bosbrand. Zo'n 10.000 hectare is verwoest, zegt het regiobestuur. Een brandweerman kwam om het leven.

Het vuur is nog niet helemaal geblust, maar dus wel onder controle. "De urenlange regen was de beste bondgenoot van de brandweer", zegt regioleider Juanma Moreno.

Zo'n duizend brandweerlieden en vijftig vliegtuigen en helikopters zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook het leger werd ingezet. Al die middelen bleken niet voldoende om de branden te blussen.

Meer dan 2500 mensen in omliggende dorpen werden geëvacueerd. Zij mochten gisteren allemaal weer terug naar huis. "Het vuur is vrijwel zeker aangestoken, we doen er alles aan om de verantwoordelijken te vinden", zegt het regiobestuur. Volgens de autoriteiten is de brand op twee punten ontstaan, wat duidt op brandstichting.