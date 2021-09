Militieleider veroordeeld tot 53 jaar cel voor bomaanslag moskee Minneapolis

Een leider van een militante groepering in de VS is veroordeeld tot 53 jaar cel voor een bomaanslag op een moskee in de buurt van Minneapolis in 2017. De 50-jarige Emily Claire Hari werd in december al schuldig bevonden voor de aanslag op het Dar al-Farooq Islamic Centre, waar voornamelijk Somalische immigranten de dienst bijwonen.

Op 5 augustus 2017 liet Hari een pijpbom afgaan bij de moskee toen gelovigen in het gebouw waren voor het ochtendgebed. Niemand raakte gewond. "Diversiteit is de kracht van dit land", aldus de rechter. "Iedereen die dat niet begrijpt, begrijpt de grondwettelijke belofte van dit land dat veel mensen hierheen brengt niet."

De rechter noemde de door Hari opgezette aanval "zeer geavanceerd" en noemde de daad binnenlands terrorisme. Samen met twee handlangers reed Hari vanuit Illinois, een staat ten zuidoosten van Minneapolis, naar de moskee voor de aanslag. Dat was een rit van ruim 800 kilometer, waar ze twee dagen over deden.

Vrouwengevangenis

Aanklagers noemden Hari eerder de leider van een militie die zich The White Rabbits noemt. De twee handlangers zouden zijn gerekruteerd. De drie werden in 2018 gearresteerd. "Hari probeerde een hele geloofsgemeenschap te terroriseren. Het vonnis maakt duidelijk dat dergelijke door haat gevoede terreur niet zal worden getolereerd", zei een aanklager.

Ten tijde van de aanslag stond Hari bekend als Michael Hari. Ze heeft eind augustus gezegd transgender te zijn. De rechter zei dat hij bereid was Hari naar een vrouwengevangenis te sturen, maar benadrukte dat het overkoepelende gevangenisorgaan dat moet beslissen.