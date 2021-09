Inzamelactie steekwapens bij jongeren, messenverbod minderjarigen nog niet klaar

Jongeren kunnen medio oktober in ruim 200 gemeenten hun mes of steekwapen anoniem inleveren. Als ze hun mes in een container bij het plaatselijke politiebureau stoppen, hoeven ze niet te vrezen voor een straf.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid houdt van 11 tot 17 oktober met onder meer de politie, het Openbaar Ministerie en gemeenten een landelijke inzamelactie. Er bestaan al lokale wapeninzamelingsacties.

De landelijke inzamelactie is een van de pogingen om het messenbezit onder jongeren terug te dringen. In 2020 bleek dat het aantal steekincidenten waarbij jongeren waren betrokken landelijk sterk was gestegen, in Rotterdam was het aantal verdubbeld.

Stiletto's

Jongerenwerkers trokken aan de bel over de verharde straatcultuur en het wapenbezit onder de jeugd. Burgemeesters vroegen om een verbod op het dragen van een mes en op de verkoop ervan in winkels. Het dragen van steekwapens als vlindermessen en stiletto's is al bij wet verboden, maar het is op straat toegestaan om een mes korter dan 28 centimeter op zak te hebben.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid kondigde in november vorig jaar een verbod op het dragen van messen door minderjarigen aan. Die wet gaat eind dit jaar "in consultatie", zo laat de minister nu weten. Dat betekent dat advies wordt gevraagd of de wet goed in elkaar steekt. Vervolgens moeten de Tweede en Eerste Kamer er nog mee instemmen.

Kluisjescontrole

Het kabinet heeft met allerlei partijen een actieplan opgesteld en hoopt ook met de inzamelingsactie, Drop je knife genoemd, jongeren en hun ouders bewust te maken van de risico's van wapenbezit en het gebruik ervan. De politie is ook extra preventief gaan fouilleren en daarnaast vormen kluisjescontroles en voorlichtingslessen op scholen een middel om het aantal steekincidenten omlaag te krijgen.