Meer onderzoek nodig naar psychische problemen in aardbevingsgebied

De Rijksuniversiteit Groningen doet al jaren uitgebreid onderzoek naar de geestelijke en lichamelijke gevolgen van de stress die Groningers ondervinden door de aardbevingen. Uit dat onderzoek, met vragenlijsten, komt steeds naar voren dat mensen met schade aan hun woning er wat betreft hun gezondheid slechter voorstaan dan anderen.

Hoe ernstig die gezondheidsproblemen zijn, ook psychisch, moest het aanvullende onderzoek met het Nivel uitwijzen. Hiervoor is ook gebruik gemaakt van elektronische patiëntendossiers van huisartsen en registraties van suïcide bij het CBS. Dat is gecombineerd met gegevens over bodembeweging.

Er blijken lastig stevige conclusies te trekken. "We zien een hoger aantal suïcides in Groningen als geheel", vertelt programmaleider en bijzonder hoogleraar Crises, Veiligheid en Gezondheid Michel Dückers. "Maar het is te vroeg om te zeggen of het een trend is: dan moet je echt meerdere jaren een toename zien. En we kunnen op basis van dit onderzoek ook nog niet zeggen of dit samenhangt met de gaswinningsproblematiek. Wel is dit zeker iets om in de gaten te houden."