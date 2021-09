Beslag op messen die Zaanse kermis als prijs uitdeelde: 'Moeten we niet willen'

De politie heeft gisteravond op de kermis in Zaandam messen ingenomen die als prijs werden uitgedeeld. Burgemeester Jan Hamming van de gemeente Zaanstad vindt dat daarmee een verkeerd signaal wordt afgegeven. "Wapens zijn geen prijs!"

"De kermis is een plek voor plezier. Waar kinderen met suikerspinnen rondlopen en je in attracties een adrenalinekick krijgt. Helaas is de kermis ook een plek waar je wapens, of nepwapens kan winnen. Ik vind dat we dat met elkaar niet moeten willen", schrijft hij op Facebook.

Volgens de burgemeester begrepen de kermisexploitanten waarom de messen moesten worden ingeleverd en ging dit zonder problemen. "We moeten het niet normaal vinden om wapens te kunnen winnen bij spellen voor kinderen. Of dit nu echte messen zijn of namaak-vuurwapens."

Strijd tegen wapenbezit

Bezit en gebruik van gevaarlijke voorwerpen, en met name het bezit van messen onder jongeren, is een groot probleem in Zaanstad. Zo waren er begin vorig jaar binnen vijf dagen vier ernstige incidenten, waarbij jongeren elkaar met messen te lijf gingen.

Burgemeester Hamming voert al langer strijd tegen het wapenbezit in Zaanstad, schrijft NH Nieuws. Zo mag de politie sinds 2018 in bepaalde gebieden van de stad preventief fouilleren en staan er in de stad mobiele detectiepoortjes. Sinds 26 oktober vorig jaar geldt ook een messenverbod in de gemeente.

Ook deed de burgemeester een oproep aan winkelketens om te stoppen met de verkoop van messen aan kinderen. Onder andere Xenos, HEMA en IKEA gaven gehoor aan die oproep.

De burgemeester schrijft dat vanaf nu geen wapens of nepwapens meer te vinden zullen zijn op de kermis in Zaanstad. "We moeten de drempel voor onze jeugd verhogen, niet verlagen." Hamming stelt dat alle kermisexploitanten in Nederland hun verantwoordelijkheid moeten nemen.