Betogers verzameld voor woonprotest in Amsterdam: 'Huisjesmelkers functie elders'

Tegenstanders van het huidige woonbeleid hebben zich in Amsterdam verzameld voor het woonprotest. Ze spreken zich uit tegen de exploderende huizenprijzen, de stijgende huren in de vrije sector en het tekort aan sociale huurwoningen.

De actievoerders lopen met borden met daarop teksten als 'Huizen voor mensen, niet voor prinsen' en 'huisjesmelkers functie elders'. Ook scanderen de deelnemers gezamenlijk leuzen als 'mensen boven markt' en 'Fuck de woningmarkt'.

Demonstratie verplaatst naar Westerpark

Het protest is om 14.00 uur in het Amsterdamse Westerpark begonnen, vanaf 16.00 uur lopen de betogers naar de Dam. Eerder was de bedoeling om de betoging op de Dam te houden. Door de verwachte drukte werd in overleg met de gemeente besloten om de demonstratie te verplaatsen.

Een groot aantal organisaties steunt het protest. Onder hen zijn linkse partijen, vakbonden en milieuorganisaties.

De gemeente Amsterdam en de organisatie van het protest kunnen nog niet zeggen hoeveel deelnemers zich hebben verzameld in het Westerpark. Volgens de directeur van de woonbond zouden er 10.000 mensen op het veld staan. Volgens onze verslaggever ter plekke is het vooral vooraan bij het podium druk en is het meer naar achteren een stuk rustiger.

Op onderstaande foto is te zien dat de meeste mensen vooraan staan.