Duitsland stemt op 26 september, hier gaan de kiezers op letten

"De digitale verbindingen in Duitsland zijn over het algemeen zo slecht dat het pijnlijk is. Op school hadden we veel te traag internet om online te kunnen lesgeven toen de scholen dicht waren. Ik moest altijd naar een plek met een goede verbinding rijden en dan werken vanuit de auto. Dat was verschrikkelijk. Mede daarom ben ik verhuisd.

Een deel van de scholieren is door het gebrek aan voorzieningen achteropgeraakt tijdens de pandemie. Sommige gezinnen hadden thuis helemaal geen computer en kregen van de overheid veel te laat pas een laptop. Die kinderen konden we eerst alleen maar bellen om in contact te blijven, of ik ging bij ze langs. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen aansluiting heeft op internet, anders krijg je een tweeklassenmaatschappij.

Alle partijen hebben dit probleem op de agenda staan, al heel lang. En de resultaten zijn tot nu toe slecht. Dat hebben we in het bijzonder in de pandemie ervaren. Ik verwacht dan ook geen snelle of grote verbeteringen als het om digitalisering gaat."