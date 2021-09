FBI geeft eerste 9/11-document vrij na opdracht van president Biden

De FBI heeft een eerste document naar buiten gebracht over de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten. Daarin wordt een verband gelegd tussen de aanslagen en Saudische onderdanen in de VS, maar bewijs dat hoge Saudische functionarissen of de Saudische overheid betrokken waren bij de aanslagen wordt er niet in geleverd.

In het 16 pagina's tellende document uit 2016 staan details over het FBI-onderzoek naar de steun die de Saudiër Omar al-Bayoumi heeft verleend aan twee vliegtuigkapers. Kort nadat de twee in februari 2000 in California waren aangekomen, ontmoetten ze Bayoumi in een halal restaurant, waarna hij hen hielp een appartement in San Diego te huren.

Bayoumi heeft steeds gezegd dat het een toevallige ontmoeting was. Hij werkte en studeerde sinds 1994 in de VS. De FBI verdenkt hem ervan een Saudische agent te zijn, maar hijzelf en Saudi-Arabië ontkennen dat.

Logistieke steun

De basis van het nu vrijgegeven document is een ondervraging van een niet nader genoemde Saudiër in 2015, die jaren daarvoor contact had gehad met Saudiërs die "belangrijke logistieke steun" aan verschillende vliegtuigkapers zouden hebben gegeven. Een van zijn contacten was Bayoumi. Een ander contact was een medewerker van het Saudische consulaat in Los Angeles, die een extremistische groep binnen zijn moskee zou hebben geleid.

Het is het eerste van een reeks geheime documenten die de FBI de komende tijd gaat vrijgeven. President Biden heeft daar opdracht voor gegeven. Biden noemt het publiceren van deze documenten onderdeel van zijn verkiezingsbelofte om transparantie over de aanslagen te bieden, die gisteren precies twintig jaar geleden werden gepleegd.

Bewijzen

Nabestaanden van slachtoffers van 9/11 hadden op vrijgave van de documenten aangedrongen. Zij zijn ervan overtuigd dat Saudi-Arabië achter de aanslagen zit, en zien daarvoor in het vrijgegeven document aanvullend bewijs.

Maar de Saudische ambassade zegt dat de documenten juist zullen bewijzen dat de beschuldigingen aan het adres van Saudi-Arabië vals zijn.