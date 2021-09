Vermist meisje (15) uit Ossendrecht na bijna vier weken terecht

Politie Roosendaal eo Gebruiker geverifieerd door Twitter @Politie_Rdaal

Het vermiste meisje uit #Ossendrecht is weer terecht. Ze werd zojuist, voor zover nu bekend, in goede gezondheid aangetroffen. De collega’s gaan nu met haar in gesprek. Ivm privacy doen we geen verdere mededelingen. Al onze tweets die betrekking hadden op haar zijn verwijderd.