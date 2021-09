Twintig jaar 9/11 herdacht op Ground Zero

Op Ground Zero in New York zijn de terreuraanslagen herdacht die twintig jaar geleden, op 11 september 2001, de wereld schokten. De ceremonie begon om 08.46 uur plaatselijke tijd, het tijdstip waarop destijds het eerste vliegtuig zich in een van de WTC-torens boorde.

Eerst klonk het Amerikaanse volkslied. Na een minuut stilte begonnen nabestaanden met het voorlezen van de namen van de bijna 3000 mensen die omkwamen bij de aanslagen.

Gedurende de plechtigheid werden meerdere momenten van stilte in acht genomen, op de tijdstippen van de verschillende aanslagen die op nine-eleven na elkaar plaatsvonden. Bruce Springsteen speelde het nummer I'll see you in my dreams.

President Biden en zijn vrouw waren aanwezig bij de ceremonie. Ook de oud-presidenten Obama en Clinton en hun echtgenotes waren erbij.

Shanksville

Biden woonde niet de hele plechtigheid bij. Hij vertrok in de loop van de ochtend naar Shanksville in de staat Pennsylvania, om een tweede 9/11-herdenking bij te wonen. In Shanksville stortte destijds een van de gekaapte vliegtuigen neer in een veld, nadat passagiers hadden geprobeerd de terroristen te overmeesteren.

Op de ceremonie in Shanksville sprak oud-president George W. Bush, die destijds president was. Hij zei trots te zijn op de eenheid die zijn land na de aanslagen toonde. Volgens hem is die eenheid tegenwoordig ver te zoeken en hij riep de bevolking op een einde te maken aan de verdeeldheid.

Een derde herdenking was er in Arlington (Virginia), ook in de aanwezigheid van president Biden. Daar vloog twintig jaar geleden eveneens een gekaapt vliegtuig in het gebouw van het Pentagon.