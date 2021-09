Gewonde bij steekpartij in azc Winterswijk

Bij een steekpartij in het asielzoekerscentrum in Winterswijk is iemand gewond geraakt. De politie geeft geen details, maar volgens dagblad de Gelderlander is het slachtoffer ernstig gewond naar een ziekenhuis gebracht.

Wat er precies is gebeurd, is nog onbekend. Ook is onduidelijk of er iemand is aangehouden voor het incident. De politie doet onderzoek op het terrein van het azc.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is niet bereikbaar voor commentaar.