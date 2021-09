Grote tegenslag voor Apple in rechtszaak tegen maker game Fortnite

Apple moet appontwikkelaars toestaan hun eigen betaalsysteem te gebruiken buiten de App Store om. Dat heeft een rechtbank in Californië geoordeeld in een zaak die was aangespannen door Epic, de maker van het populaire spel Fortnite. Het betekent een flinke tegenslag voor de techgigant.

Ontwikkelaars zijn nu verplicht om het betaalsysteem van Apple te gebruiken. Hieraan zijn bijvoorbeeld de creditcardgegevens van klanten gekoppeld. Deze uitspraak betekent zeer waarschijnlijk dat ontwikkelaars straks de commissiekosten die Apple vraagt (15 tot 30 procent) niet meer hoeven te betalen. Dit nieuwe systeem wordt over drie maanden van kracht.

Knop of link

In de praktijk mogen ontwikkelaars straks via een knop, link of op andere manieren gebruikers erop wijzen dat ze via bijvoorbeeld de site van de ontwikkelaar ook aankopen kunnen doen of abonnementen kunnen afsluiten. Het verbod hierop wordt ook wel 'anti-steering' genoemd. Hoewel de rechter zich uitspreekt over ontwikkelaars in het algemeen, is het nog wel onduidelijk wat de gevolgen zijn voor ontwikkelaars in bijvoorbeeld Europa.

In een eerste reactie gaat Apple niet in op deze rechterlijke uitspraak, maar benadrukt het dat het op een ander vlak wel in het gelijk wordt gesteld: met de App Store worden geen mededingingswetten overtreden. Het bedrijf zegt zich te blijven inzetten voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de App Store.

Of de techgigant uit Cupertino in beroep gaat is nog onduidelijk. Vooraf was de aanname dat een van beide procespartijen dit sowieso zou doen.

Bredere strijd tegen Apple

De rechtszaak is uitgegroeid tot het symbool voor een bredere strijd tegen Apple. Al sinds de App Store bestaat vraagt Apple daarin aan ontwikkelaars 30 procent commissie voor het verkopen van apps en abonnementen (sinds enkele jaren is dit vanaf het tweede jaar 15 procent; hetzelfde geldt voor bedrijven met een jaaromzet tot 1 miljoen dollar).

Een bekende methode bij games is dat het spel zelf gratis is, maar dat er vervolgens geld wordt verdiend aan zogeheten in-app-aankopen: geld uitgeven via de app dus. In het geval van een spel bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot nieuwe levels of andere verbeteringen die het spel leuker maken. Hier wordt jaarlijks miljarden euro's aan verdiend.