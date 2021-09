Wekdienst 10/9: Halve finales US Open • Verdachte van kunstroof voor de rechter

Wat heb je gemist?

Het internationale congres voor natuurbehoud roept Nederland op om af te zien van nieuwe gaswinning in de Waddenzee. Dat bleek gisteravond op het IUCN World Congress in Marseille. Daar haalde een oproep van onder meer de Waddenvereniging om niet te starten met nieuwe gaswinning in het natuurgebied een grote meerderheid.

"Dit betekent dat regeringen en natuurbeschermers van over de hele wereld de Nederlandse regering oproepen om het gas onder de Waddenzee te laten zitten", laat de Waddenvereniging weten. Volgens de vereniging gebeurde het niet eerder dat overheden vanuit de hele wereld Nederland op deze manier hebben aangesproken op de gaswinning uit de Waddenzee.

