Regering-Biden start rechtszaak tegen Texas om strenge abortuswetgeving

De Amerikaanse regering spant een rechtszaak aan tegen Texas vanwege de zeer strenge abortuswetgeving die vorige week in de staat is ingegaan. Minister Garland van Justitie wil dat een federale rechtbank in de Texaanse hoofdstad Austin de wet toetst aan de Amerikaanse grondwet.

Een abortus in Texas is na ongeveer zes weken alleen nog onder zeer strenge voorwaarden mogelijk. In de wet staat ook dat mensen die ondersteuning bieden bij een illegale abortus 10.000 dollar moeten betalen aan degene die hen aangeeft.

Dat geldt niet alleen voor medici die de abortus uitvoeren, maar bijvoorbeeld ook voor mensen die psychische steun bieden of mensen die een vrouw naar de abortuskliniek brengen.

Juridische stappen

Biden heeft de wet eerder al veroordeeld, en noemde het toen "bizar en extreem". Nu zet zijn regering dus ook juridische stappen.

Volgens minister Garland zijn de nieuwe regels in Texas duidelijk bedoeld om te voorkomen dat vrouwen gebruik maken van hun grondwettelijke recht om te kiezen voor een abortus. Een vrouw moet volgens de minister tot de 24ste zwangerschapsweek de mogelijkheid hebben om legaal en veilig een abortus uit te voeren. Dat baseert hij op een uitspraak die het Amerikaanse Hooggerechtshof in 1973 deed.

Eerder deze maand vroegen tegenstanders van de strenge abortuswet nog aan het Hooggerechtshof om de invoering van de wet te blokkeren. Vijf van de negen rechters stemden tegen.

Mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties hebben het aanscherpen van de abortuswetgeving krachtig veroordeeld, zo bleek dinsdag. In een gesprek met de Britse krant The Guardian spraken zij onder meer van "de ergste vorm van discriminatie op grond van geslacht".