Duitse Groenen in spagaat: 'Je moet je ziel niet verkopen, maar we willen wel meedoen'

"Over de klimaatdoelen van Parijs valt niet te onderhandelen, die moeten we halen", zegt Habeck. "Maar hoe daar te komen, of bijvoorbeeld de kolencentrales eerder dicht moeten of eerst de verwarming van huizen aangepakt wordt, daar valt natuurlijk wel wat te schuiven."

De Groenen willen niet meer alleen een partij zijn voor linkse hoogopgeleide kiezers. De partij wil ook de meer conservatieve stemmers in het midden aantrekken. Die lijken echter nog niet echt warm te lopen voor lijsttrekker Annalena Baerbock. Door een reeks fouten zijn de hoge verwachtingen van begin dit jaar flink getemperd.

Ook bij de campagnebijeenkomst, waar allerlei kiezers komen om zich te laten informeren over de partij, vragen mensen zich af of Baerbock de verantwoordelijkheid voor de grootste economie van Europa wel aankan. "Ze is naar mijn smaak nog te onervaren. Ik had liever gezien dat Habeck lijsttrekker was geworden", zegt een vrouw die met haar familie is komen kijken.

Correspondent Wouter Zwart legt in deze video uit waarom de Duitse verkiezingen ook voor Nederlanders erg belangrijk zijn: