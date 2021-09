Tien jaar bondgenoten, Rutte en Merkel laatste keer samen op stap

Zij was de afgelopen jaren zijn politieke kompas. En hij haar trouwste bondgenoot. Maar bondskanselier Angela Merkel en premier Mark Rutte moeten het binnenkort zonder elkaar stellen. Angela Merkel is niet meer verkiesbaar bij de Duitse verkiezingen op 26 september.

En daarmee komt een einde aan een van de langste politieke bondgenootschappen binnen West-Europa. Vandaag openden ze samen een Vermeer-tentoonstelling in Dresden, waarschijnlijk hun laatste keer samen als ambtgenoten.

Dit betekenden de twee leiders voor elkaar:

Merkel als politiek kompas

De samenwerking tussen de beide regeringschefs was intensief. Rutte leerde Merkel in de herfst van 2010 kennen tijdens de Europese Raad in Brussel. Hij was toen net minister-president. Rutte was, zoals meer Europese ambtgenoten, diep onder de indruk van de dossierkennis van de Duitse bondskanselier.

"Hoewel het onmogelijk is om elke kwestie tot in detail te beheersen, zorgt Merkel er altijd voor dat ze op de belangrijkste dossiers de best voorbereide persoon aan tafel is", weet correspondent Wouter Zwart. "Rutte erkent dat hij deze onderhandelingstactiek van haar heeft afgekeken, om tijdens Europese toppen een voorsprong op de rest te hebben."

Merkel is echt het kompas van Rutte geweest, zegt Arjan Noorlander, politiek duider van Nieuwsuur. "Duitsland en Nederland zijn economisch zeer met elkaar verweven, waardoor er veel gemeenschappelijke belangen zijn. In die zin is het volgen van Merkel ook een hele pragmatische keus van Rutte."

De politieke en economische band tussen de twee landen is in de afgelopen jaren onder beide leiders dan ook verder gegroeid.