ECB-president Lagarde over coronasteun: 'De dame is niet aan het afbouwen'

De Europese economie is steeds beter aan het herstellen van de coronacrisis en daarom gaat de Europese Centrale Bank de komende maanden de steun wat verminderen. Dat was de centrale boodschap van president Christine Lagarde na de maandelijkse ECB-bijeenkomst. De ECB koopt nu elke maand voor rond de 80 miljard euro aan staatsobligaties en obligaties van bedrijven op als coronasteunmaatregel. Analisten verwachten dat dat de komende maanden omlaag gaat naar zo'n 60-70 miljard.

Maar de situatie is nog steeds onzeker, dus zie dit niet als de start van het helemaal afbouwen van steun, benadrukte Lagarde: "The lady isn't tapering", zei ze, oftewel "De dame is niet aan het afbouwen." Dat was een verwijzing naar een beroemde toespraak van de Britse oud-premier Thatcher: "The lady's not for turning", oftewel "De dame is niet aan het draaien". Daarmee benadrukte Thatcher standvastig te zijn in haar beleid.

Inflatie boven de 2 procent

De ECB heeft als officieel doel om de inflatie op 2 procent te houden. Een lagere stijging van de prijzen kan duiden op een stroef lopende economie, een hogere op een oververhitting. Maar in augustus was de inflatie in de eurozone 3 procent, dus eigenlijk veel te hoog. Toch is dat volgens de ECB geen reden om te gaan stoppen met de miljardensteun.

Want we zijn nog niet terug op het niveau van voor corona en er zijn in de eurozone ook nog steeds 2 miljoen werklozen meer dan voor corona, aldus Lagarde. En het herstel kan broos blijken, als er nieuwe besmettingsgolven komen en virusvarianten waartegen vaccins minder goed werken.

Ook verwacht de ECB dat de hoge inflatie slechts tijdelijk is, veroorzaakt door hoge energieprijzen en tekorten aan grondstoffen en chips. Voor 2021 als geheel verwacht de centrale bank een inflatie van 2,2 procent, dus iets boven het doel. Maar volgend jaar verwachten ze alweer minder, namelijk 1,7 procent, dus iets onder het doel.

Herstel sneller dan verwacht

De ECB denkt op basis van de huidige cijfers dat de economie van de eurozone eind dit jaar weer groter zal zijn dan voor de coronapandemie. En daarmee gaat het herstel sneller dan gedacht, want eerst verwachtte de ECB dat dat nog een half jaar langer zou duren.

"Consumenten winkelen weer en gaan weer naar restaurants en op vakantie", aldus Lagarde. "De opkomst van de deltavariant heeft in Europa niet tot nieuwe lockdowns geleid. Maar de verspreiding van de deltavariant wereldwijd kan er wel toe leiden dat een volledige heropening van de economie trager gaat."