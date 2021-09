Bloemen en knuffels voor doodgestoken moeder in Den Bosch

In Den Bosch worden bloemen en knuffels neergelegd op de plek waar gisterochtend een vrouw uit Utrecht werd doodgestoken. "Je snapt niet hoe zoiets kan gebeuren", zegt een aangeslagen buurtbewoner tegen Omroep Brabant.

De gewelddadige dood van de 34-jarige Utrechtse maakt veel los in Den Bosch. De moeder overleed op het Ploossche Hof, nadat ze tientallen keren was gestoken door haar ex. Het gaat om een 31-jarige man uit Nieuwegein, met wie ze samen een kind van 1 heeft. De man werd snel overmeesterd door omstanders en is opgepakt door de politie.