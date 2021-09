Verkiezingen Marokko: liberalen winnen, grote nederlaag voor regeringspartij

Onder de bevolking van het Noord-Afrikaanse land heerst veel onvrede over de coronamaatregelen. De regerende PJD van premier Saadeddine El Othmani lijkt daar nu op afgerekend te te zijn.

Hogere opkomst

De opkomst was dit jaar hoger dan in 2016. Toen bracht 43 procent van de stemgerechtigden zijn stem uit. Dit keer was het iets meer dan de helft.

De verkiezingen voor het landelijke, provinciale en lokale bestuur vonden vanwege corona op dezelfde dag plaats. Er deden 31 politieke partijen mee in de strijd om de totaal 395 parlementszetels.

Koning Mohammed VI zal nu een nieuwe premier aanwijzen uit de winnende partij.