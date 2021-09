Platina voor Luizenmoeder-film na 400.000 bezoekers

De Nederlandse speelfilm Luizenmoeder- De Film is door 400.000 mensen in de bioscoop gezien. Hoofdrolspeler Ilse Warringa heeft daarom in de talkshow HLF8 de Platina Film Award gekregen uit handen van presentator Johnny de Mol.

De film van regisseur Jan-Albert de Weert en Ilse Warringa ging op 28 juli in première. Warringa, bedenker van de populaire tv-serie De Luizenmoeder, maakte hiermee haar regiedebuut.

Het verhaal van de film gaat verder waar de serie eindigde. Juf Ank (Ilse Warringa) en haar collega's proberen basisschool De Klimop weer op de rails te krijgen na het vertrek van directeur Anton. Er zijn te weinig leraren en de ouders zijn veeleisender dan voorheen. Daar komt de coronasituatie nog eens bovenop. Met een groot themafeest voor de deur komen alle onderhuidse spanningen bovendrijven.

Tweede Platina-film

Luizenmoeder- De Film is de tweede Nederlandse film die 400.000 bezoekers trekt sinds het begin van de coronacrisis. Afgelopen maand ontving speelfilm Slag om de Schelde van regisseur Matthijs van Heijningen jr. ook een Platina Award.

Daarvoor was de laatste film die over de grens van 400.000 bezoekers ging De beentjes van Sint-Hildegard in maart 2020, vlak voor de eerste lockdown.

De award wordt toegekend door het Nederlands Film Festival, het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds. Er zijn ook onderscheidingen voor 100.000 bezoekers (goud) en een miljoen (diamant). Luizenmoeder - De Film is nog in 136 bioscopen te zien.